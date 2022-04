“Julian zette iets te vroeg aan”: Remco Evenepoel lanceert Alaphilippe naar nieuwe ritzege, maar Fransman strandt op tweede plek

WielrennenPello Bilbao (Bahrain-Victorious) heeft woensdag de derde rit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard was in een sprint van een uitgedunde groep sneller dan Julian Alaphilippe. De Sloveen Primoz Roglic behoudt de leiderstrui. Evenepoel zat mee in de groep der favorieten, maar kon geen tijd goedmaken op Roglic en blijft zo tweede in de stand.

In de rit met een Waals karakter duurde het even voor er zich een vroege vlucht kon ontplooien. Uiteindelijk kon Jan Polanc (UAE) na een paar vergeefse pogingen weg rijden uit het peloton. Samen met Hugo Houle (Israel Premier Tech) en Cristian Rodriguez (TotalEnergies) reed hij een maximumvoorsprong van 4'10" bij elkaar.

Het peloton had op 80 kilometer van het einde de motor opengedraaid en knabbelde stilaan aan de voorsprong van de vluchters. Onder impuls van onder andere ex-Tourwinnaar Geraint Thomas werden Polanc en Houle opnieuw ingerekend. Bij de tweede passage op de Ozeka zette Yates twee keer aan en bracht onder andere Remco Evenepoel in moeilijkheden maar die kon zijn karretje toch aanspannen bij de groep der favorieten. De klassementsrenners volgden allemaal, de rest moest lossen.

Yates en co kregen in de afdaling van de Ozeka Cristian Rodriguez in het vizier. Onder impuls van onder andere Evenepoel, raapten de favorieten voor de eindzege in de Ronde van het Baskenland Cristian Rodriguez, die als laatste overgebleven was, op op 18 kilometer van de finish.

Daarna draaide het groepje met onder andere Yates en leider Primoz Roglic rond op weg naar de aankomst in Amurrio. Die had hetzelfde profiel als de aankomst gisteren in Viana. Evenepoel probeerde nog te versnellen maar werd al snel terug tot de orde geroepen. Ook Enric Mas probeerde het op zes kilometer van de finish maar raakte ook niet weg.

Op drie kilometer van het einde ging wereldkampioen Julian Alaphilippe praten met Remco Evenepoel. Een bisnummer van de etappe van gisteren was in de maak, dachten ze bij Quick.Step-Alpha Vinyl. Adam Yates kende nog pech net voor de laatste kilometer maar verloor geen tijd door de driekilometerregel. In de laatste kilometer trok Evenepoel door in dienst van Alaphilippe, maar die kon het niet afmaken. In de sprint haalde Bilbao het met een half fietswiel voor Alaphilippe en Vlasov.

Evenepoel: “Was een heel lastige dag”

Remco Evenepoel moest een paar keer op de tanden bijten, maar verloor uiteindelijk geen tijd op de andere favorieten. “Het was een heel lastige dag”, blies-ie na de aankomst. “Op de lange beklimming was het voor mij aanhaken. In de finale had ik de aanval van Bilbao niet meer verwacht. Ik sprak met enkele andere klassementsmannen en we waren het erover eens dat we samen naar de finish zouden rijden, maar Bilbao had andere plannen. Ik had niet meteen een antwoord, maar gelukkig kon ik de grote baan weer aansluiten.”

In de slotkilometers probeerden Evenepoel en ploegmaat Alaphilippe het nummertje van gisteren te herhalen. Evenepoel rolde de rode loper uit voor de wereldkampioen, maar die botste op Bilbao. “Jammer", vond Evenepoel. “Ik denk dat Julian iets te vroeg aanzette, anders hadden we weer gewonnen. Toch is het hier geen slechte start geweest - ik sta nog steeds tweede, dat is het belangrijkste. De mannen die vandaag samen aankwamen zullen het gaan uitvechten voor de eindzege, maar ik hoop toch dat de beklimmingen iets minder steil worden”, besloot hij met de glimlach.

