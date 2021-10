Julian Alaphilippe vertelt in het boek ‘Regenboog’ over zijn jaar als wereldkampioen: “Ik heb mezelf onbewust veel druk opgelegd”

WielrennenBradley Wiggins, Peter Sagan, Chris Froome, Wout van Aert ook : wie een beetje wielrenner is, heeft een biografie in de rekken liggen. Julian Alaphilippe (29) had er nog geen, maar daar komt nu verandering in. Vandaag stelde hij in het Hotond Cafe in Kluisbergen ‘Regenboog’ voor, Alaphilippe vertelt daarin het verhaal van wereldtitel tot wereldtitel. Van Imola tot Leuven.

Dat is het dan, morgen ben ik geen wereldkampioen meer. Maar ik voel me licht, ik heb me in lange tijd niet zo licht meer gevoeld als nu. Het truitje weegt zwaar, psychologisch dan, je hebt geen idee! Al een jaar nu wil ik het op elke wedstrijd eer aandoen, ik heb mezelf zoveel druk opgelegd, onbewust dan.

Noem het de vloek van de regenboogtrui. Of eerder het gewicht. Op 27 september 2020 zag Julian Alaphilippe in Imola zijn levensdroom in vervulling gaan. Op 26 september 2021 gebeurde dat zowaar nog een keer in Leuven. Wat tussenin lag, was een turbulent jaar waarin de Fransman in zijn geheel eigen stijl meteen opviel én een jaar waarin hij voor het eerst vader werd.

“Om allerlei redenen had ik veel last van stress. De eerste: ik ben vader geworden, dat verandert een man, dat verandert je hele leven. Onbewust denk ik aan een heleboel dingen. Dan is er ook nog het truitje van wereldkampioen, ik wilde erin schitteren, ik wilde het de hele tijd goed doen. Telkens wanneer ik aan de start van een wedstrijd stond, was ik bedwelmd door dat idee”, getuigt Alaphilippe in zijn boek.

In Luik-Bastenaken-Luik gooide de Fransman na een incidentrijke sprint z'n armen te vroeg in de lucht. In de Ronde van Vlaanderen reed hij na een manoeuvre van Wout van Aert en Mathieu van der Poel op een motor. Na de winter keerde hij terug met een zege in Tirreno-Adriatico en de Waalse Pijl. In de zomer greep Alaphilippe een ritoverwinning en geel in de Tour om dan in het najaar voor de tweede keer wereldkampioen te worden.

Volledig scherm Julian Alaphilippe vertelt in 'Regenboog' over zijn jaar tussen de WK's in Imola en Leuven. © Borgerhoff&Lamberigts

Weer die trui. Het loopt als een rode draad door ‘Regenboog’, de druk en de eer die Alaphilippe voelt om te winnen in het allermooiste shirt dat het wielrennen rijk is. Tussendoor werd de Fransman dus ook vader en vond hij rust en vertrouwen aan de zijde van wederhelft Marion Rousse. Ook zij vormen rode draden doorheen het boek en het meest ingrijpende jaar uit het leven van Alaphilippe.

De tweevoudige wereldkampioen vertelt via de pen van Jean-Luc Gatellier (journalist bij L’Équipe) over zichzelf in dat jaar, zijn loopbaan, zijn leven, zijn dubbele wereldtitel, zijn ploeg en zijn familie. Maar ook andere zaken passeren de revue. Wist u bijvoorbeeld dat hij een sms’je kreeg van zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel na zijn val in de Ronde van Vlaanderen?

Tot slot ook nog dit: Alaphilippe vertelt in zijn boek dat hij ooit met Deceuninck-Quick.Step voor een klassement in de Tour wil gaan. “Dat zal waarschijnlijk wel eens het grote doel zijn. En ik wil dat absoluut met mijn ploeg doen. Patrick Lefevere heeft er veel zin in en daar heb ik rekening mee gehouden toen ik opnieuw tekende. De ploeg testte het ook voor de eerste keer uit in de voorbije Giro met Remco Evenepoel”, aldus Alaphilippe.

‘Regenboog’ verschijnt vanaf november bij Borgerhoff en Lamberigts in het Nederlands, Frans, Italiaans en Spaans. Het 192 pagina’s tellende boek is geïllustreerd met foto’s van Deceuninck-Quick.Step-huisfotografen Wout Beel en Sigfried Eggers.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP