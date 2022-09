Julian Alaphilippe verdedigt wereldtitel in Australië

Vuelta Mads Pedersen maakt favorieten­rol waar met machtige sprint, Tim Merlier zakt erdoor op hellende aankomst­strook

Na een hoop ereplaatsen eindelijk prijs voor Mads Pedersen in de Vuelta. De Deen van Trek-Segafredo was in Montilla de topfavoriet op een hellende aankomststrook en maakte het met verve af. Belgisch kampioen Tim Merlier zakte erdoor in de laatste hectometers, Remco Evenepoel beleefde een rustige dag in zijn rode leiderstrui.

