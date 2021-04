Julian Alaphilippe, van twijfelgeval tot topfavoriet in een paar dagen tijd: “Ik speel geen verstoppertje, ik droom van winst”

Wielrennen Simon Yates rondt fenomenale solo af in Tour of the Alps, Froome verliest andermaal veel tijd

20 april Simon Yates heeft de tweede etappe van de Tour of the Alps aan zijn erelijst toegevoegd. De 28-jarige Brit van Team BikeExchange was de beste na een pittige etappe met 2.500 hoogtemeters en is de nieuwe leider. Zijn landgenoot Chris Froome moest het peloton net als gisteren vroeg laten rijden. Komt het ooit nog goed met de viervoudige Tour de France winnaar?