Julian Alaphilippe maakt zijn plannen voor 2023 bekend: ex-wereldkampioen richt zich op de Vlaamse klassiekers

Julian Alaphilippe heeft er een absoluut rampseizoen opzitten. De pion van Soudal-Quick.Step ging zwaar tegen de grond in de Strade Bianche en ook in Luik-Bastenaken-Luik én in de Vuelta kuste hij het asfalt. De Fransman won dit seizoen maar tweede wedstrijden - een etappe in de Ronde van het Baskenland en een rit in de Ronde van Wallonië. Volgend seizoen wil hij opnieuw hoge toppen scheren. Alaphilippe hoopt de Ronde van Vlaanderen aan zijn palmares toe te voegen. In 2020 was hij ijzersterk in Vlaanderens Mooiste, maar botste toen in kansrijke positie op een motard. Naast de Ronde van Vlaanderen zal Alaphilippe ook enkele andere voorjaarsklassiekers betwisten.