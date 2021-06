Julian Alaphilippe en Marion Rousse verwelkomen hun eerste kindje Nino

Alaphilippe en Rousse, een ex-profrenster en tegenwoordig wieleranaliste, zijn sinds begin 2020 een koppel. “We zijn supergelukkig samen. Een baby gooit een leven overhoop, dat is geweten. Zeker zo’n druk leven als het onze”, vertelde Rousse in april nog in een interview met deze krant. “Maar we zullen moeten doen zoals zoveel koppels waarvan man én vrouw uit werken gaan en tegelijk voor hun kindje zorgen: ons goed organiseren. Dat gaat zeker lukken. Een nieuw wielrennertje? (lacht) Ach, als het maar gezond is. Later doet hij maar wat hij wil, hè.”