Julian Alaphilippe blij met eigen benen en symbiose met Remco Evenepoel: “We zijn twee verschillende renners, maar wel complementair”

Een natuurlijke evolutie, is het volgens de wereldkampioen geweest. “Iedereen kent het potentieel en de kwaliteiten van Remco en mij. We zijn twee verschillende renners, maar wel complementair. Sinds hij bij de ploeg kwam, is er niet één keer sprake geweest van onderlinge concurrentie of problemen. We helpen elkaar graag en halen er samen het maximum uit. Dat was ook hier het geval. Naar de filosofie van deze ploeg. ‘Donner beaucoup pour recevoir après’. We rijden allemaal om te winnen. Als dat niet lukt, hebben we het tenminste geprobeerd.”

Quote Het klikt. Noem ons gerust vrienden. Ik kan me niet één dispuut of onenigheid voor de geest halen. Remco Evenepoel

Ook Evenepoel spreekt in lovende termen over de gouden samenwerking met zijn Franse ploegmaat. “Het klikt. Noem ons gerust vrienden. Ik kan me niet één dispuut of onenigheid voor de geest halen. Tijdens de winterstages, waar we deel uitmaakten van hetzelfde trainingsgroepje, hadden we al veel kunnen praten. Heel belangrijk in functie van de klimklassiekers, want daar gaan we elkaar echt nodig hebben. Julian weet dat hij 100% op mij kan rekenen, waar en wanneer hij dat wil.” Dat geldt volgens Alaphilippe ook in de omgekeerde richting. Híj was het die, met vakkundig afstoppingswerk, Evenepoel vorig jaar mee aan de zege hielp in de Druivenkoers. “Het is hoe ‘The Wolfpack’ werkt. Er is meer dan de kracht van het individu. We trekken de collectieve kaart. Dat is de toegangssleutel tot succes.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel. © Photo News

Ook over zijn eigen vormpeil is Alaphilippe tevreden. “Enkele weken terug had ik nooit durven vermoeden dat ik me op een goeie manier zou kunnen voorbereiden op de Ardennenklassiekers en klaar zou geraken. J’ai dû vraiment ronger mon frein. Ik heb op mijn ‘sjiek’ moeten bijten. Ik hield me wat bezig met Nino (zijn zoontje, red.), wat me eraan herinnerde dat dát het echte leven is. Geduldig zijn en me goed verzorgen was voorts het enige dat ik in die ‘semaine off’ na Tirreno-Adriatico kon doen. Aan de vooravond van de slotrit had ik me al niet goed gevoeld. Van dan af ging het van kwaad naar erger. Vijf, zes dagen lag ik in bed. Uitgeteld. Daarna ben ik rustig weer beginnen opbouwen. Zonder over mijn limiet te gaan. Ik denk dat ik de dingen uiteindelijk wel juist heb aangepakt. Want het lijkt te gaan lonen. Ik ben op de goede weg, schep plezier in het koersen en… de benen zijn er. Dat belooft voor de drie Belgische topkoersen (Brabantse Pijl, Waalse Pijl, LBL, red.) die eraan komen.”

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook. Evenepoel: “Blijven vechten, maar ik miste 3 procent”

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook. Dit zijn de lessen die Remco Evenepoel kan trekken uit Ronde van Baskenland met het oog op de Ardennen en het rondewerk