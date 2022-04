Juf Nadine over de moeilijke klas waar de jonge Stuyven in het zesde leerjaar in zat: “Jasper hield zich afzijdig als het uit de hand liep”

Parijs-RoubaixZe gaat zondag dubbel duimen, zegt Nadine Odeyn (65). De lerares was er het hart van in toen Jasper Stuyven in september net naast het podium viel op het WK in Leuven, zijn eigen stad. “Ik heb zitten roepen: ‘Allez Jasper, zorg dat je erbij bent!’. Ik hoop dat hij in Parijs-Roubaix meer geluk heeft.”