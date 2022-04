Juf Hilde heeft niets dan goede herinneringen aan showman Evenepoel: “Michael Jackson was zijn idool. Hij kon zijn moves heel goed nadoen”

Parijs-Roubaix Gemiste kans voor ontgoochel­de Lotte Kopecky, die in eerste plaats voor ploeggeno­tes reed: “Mocht niet vol doorrijden”

Een sterke ploeg met meerdere speerpunten, ‘t is een mes dat langs twee kanten snijdt. Dat ondervond ook Lotte Kopecky (26) vandaag aan den lijve in Parijs-Roubaix. Ze leek de sterkste renster van SD Worx, maar schikte zich in een dienende rol en strandde zo op de tweede plaats. “Het doet pijn.” Kopecky werd na de finish getroost door haar vriend en trainer Kieran De Fauw.

