Journalisten negeren en snel naar de bus: Van der Poel verklaart waarom hij zo teleurgesteld was

Van der Poel gaf een felle klap op zijn stuur, zijn cockpit zoals ze dat bij fietsenconstructeur Canyon noemen. Die cockpit hield, niet zoals in Le Samyn, dit keer stand. Maar de teleurstelling was enorm. Voorbij de finish bleef Van der Poel uitgeput over zijn fiets hangen. Hij goot vervolgens een flesje water in één gulzige teug naar binnen. En negeerde de journalisten, die zijn verhaal wilden horen. Om dan snel naar de bus door te rijden.

“Ik was kwaad op mezelf dat ik zo’n kans liet liggen. Die moet ik gewoon grijpen”, klonk het vandaag aan de start. “Ik was tevreden over mijn sprint, maar er zat sowieso meer in. Ik moest gewoon van té ver komen. Positionering hoort nu eenmaal bij een sprint, en daar was ik gisteren te laks in. Ik had eigenlijk niet verwacht dat we zo snel aan de finish gingen zijn”, vervolgde de Nederlandse kampioen. “Vandaag is er weer een lastige aankomst, die me moet liggen. Hopelijk krijg ik een herkansing.”