José De Cauwer overschouwt het wielervoorjaar in 10 iconische beelden: “Wie durft, kan winnen”

Wielrennen Pello Bilbao wint koningin­nen­rit Tour of the Alps, Froome koos voor de vroege vlucht van de dag

22 april Pello Bilbao heeft de vierde etappe in de Tour of the Alps gewonnen. De 31-jarige Spanjaard versloeg in een sprint met drie Aleksandr Vlasov en Simon Yates. Chris Froome trok in de aanval en zette zichzelf nog eens een positief daglicht.