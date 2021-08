Jos van Emden reageert op het akkefietje tussen Evenepoel en Vermeersch: “Ik lag vijf dagen in het ziekenhuis door hem”

Jos van Emden moest in de Giro opgeven na een zware valpartij. Hij hield er vijf gebroken ribben, een gekneusde long en verschillende schaafwonden aan over. Volgens Van Emden reed Gianni Vermeersch hem van de fiets. “Vermeersch een fout toegeven? Hij belt mij op (toen ik in het ziekenhuis lag) omdat ik in de krant zei dat ik vond dat hij moest bellen”, weet Van Emden op Twitter. “Het eerste dat hij zegt is ‘wil je mijn carrière kapot maken?’ Daarna nooit meer wat van hem gehoord. Ik lag 5 dagen in het ziekenhuis door hem.” Gianni Vermeersch is een steengoed renner en is van de partij op het EK, maar de West-Vlaming maakt zich steeds minder populair in het peloton.