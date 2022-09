Jordi Meeus klopt Démare op de streep en wint de Primus Classic: “Démare viel stil en ik had nog genoeg over om hem te kloppen”

Jordi Meeus: “Démare viel stil en ik had nog genoeg over om hem te kloppen”

“Het was een zware wedstrijd, maar ik ben heel blij dat ik de overwinning kan pakken”, aldus Meeus. “De laatste twintig minuten begon het te regenen en dat zorgde ervoor dat het wegdek glad werd. Ik kon de valpartij ontwijken. Ik zat in ideale positie. Schelling trok het perfect op het lint. Démare ging aan, maar viel stil en ik had nog genoeg over om hem nog te kloppen. In de Ronde van Polen brak ik mijn sleutelbeen, maar in de Ronde van Groot-Brittannië kwam ik terug in koers en kon ik me perfect voorbereiden op de Belgische eendagskoersen.”