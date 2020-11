Joop Zoetemelk werkt twee maanden na aanrijding hard aan herstel: “Ben zelf het meest geschrokken”

Ruim acht weken na het ongeluk is Zoetemelk nog altijd druk met zijn revalidatie. “Ik moet drie keer in de week naar de fysiotherapeut. Verder kan ik wat rond het huis lopen, televisie kijken of boeken lezen. Mijn vrouw Danny zegt ook: ‘We nemen het zoals het is en gaan gewoon verder.’ Dus dat doen we dan maar. Natuurlijk fietsen is mooi, maar dat gaat niet met die rechterhand. In het voorjaar zien we wel of het gaat. In de winter is het glad en vies en fiets ik sowieso weinig.”