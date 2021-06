Jonge wolf Ilan Van Wilder staat op rand van de grote doorbraak: “Je moet me nog tijd geven”

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Ilan Van Wilder uitstekend presteert in een tijdrit op WorldTour-niveau. Begin mei werd hij vierde in de slottijdrit in de Ronde van Romandië. Toen eindigde hij net na Geraint Thomas en net voor Richie Porte. Gisteren klopte hij beide toppers van Ineos Grenadiers. “Ik had wel vertrouwen in mijn tijdrit”, zegt Van Wilder. “In Romandië had ik al getoond dat ik een grote stap gezet heb, maar dat het zo goed zou zijn, daar sta ik van versteld. Ik had stiekem gehoopt op een plek in de top tien.”