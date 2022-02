Jonge Maxim Van Gils maakt indruk in bergen van Saoedi-Arabië: “Mag eindzege niet meer laten schieten”

WielrennenRitzege: check. De eindzege in de Saudi Tour zit er nu ook in voor Maxim Van Gils (22). De jonge Belg zegevierde in rit vier met aankomst aan de verbluffende Skyviews of Harrat Uwayrid. Voor Lotto Soudal is dit overwinning nummer vier in het nieuwe seizoen. “Ewan beloofde me een paar sneakers wanneer ik het podium zou halen in het klassement. Hopelijk heb ik straks wel recht op een nieuw paar.”

Maxim Van Gils maakte woensdag in de tweede etappe nog een zware val in de Saudi Tour. Sporen daarvan zijn nog zichtbaar op zijn armen en benen. Hij heeft ook pleisters op zijn bovenlichaam. Maar Maxim Van Gils is blijkbaar een harde. In die tweede etappe werd Van Gils toch nog vierde. En alsof zijn val al helemaal vergeten was, reed hij vrijdag solo naar zijn eerste overwinning als profrenner.

Maxim Van Gils is “een klimtalent”. Zo is hoe Kurt Van de Wouwer hem noemt. Van Gils reed drie seizoenen in de opleidingsploeg van Van de Wouwer. “In 2017 heeft hij de de Alpenklassieker gewonnen bij de juniores. Een verrassing dat hij de vierde rit in de Saudi Tour wint? Neen, dat vind ik niet.”

Nieuwe sneakers

Het was lastig klimmen op weg naar Skyviews of Harrat Uwayrid, met stroken boven 20 procent. De Italiaan Bagioli dacht van zijn tegenstanders weg te kunnen rijden. Toen kreeg hij Van Gils mee, die Bagioli vervolgens ter plekke liet om met een voorsprong van 40 seconden op Luca Mezgec en Tim De Clercq te finishen. Van Gils is bij de slotetappe zaterdag klassementsleider, hij heeft 36 seconden voor op Santiago Sanchez, en die wil hij houden.

“Ik ben naar hier gekomen voor het klassement. Dat was het plan. Caleb Ewan moest voor de ritzeges zorgen. Mogelijk wint hij zaterdag weer. De eindzege in de Saudi Tour mag ik niet meer laten schieten.”

Dat hij door zijn ploeg wordt gemotiveerd, zei Van Gils ook nog. “Ewan beloofde me een paar sneakers wanneer ik het podium zou halen in het klassement. Hopelijk heb ik straks wel recht op een nieuw paar.”

Breekt, na Brent Van Moer, Florian Vermeersch en nu Maxim Van Gils, weer een nieuw talent door bij Lotto-Soudal? Kurt Van de Wouwer heeft er het volste vertrouwen in. “Drie jaar geleden, in zijn eerste jaar als belofte, brak hij een ruggenwervel. Dat heeft zijn ontwikkeling wat vertraagd. Vorig jaar was hij twaalfde in de Clasica San Sebastian. Hij verkeerde daar in goed gezelschap. Het is zijn tweede profjaar en hij heeft wat aanpassing nodig. Toch gaat hij hier en daar wel kunnen winnen. In februari rijdt hij nog de Ruta del Sol. In de Ronde van Catalonië kan hij meedoen voor een top-tien plaats in het klassement. Daarna rijdt hij de Ronde van Italië.”

De Saudi Tour eindigt morgen met een golvende etappe van 138 kilometer met start en aankomst in Alula.

