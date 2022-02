Jonge Maxim Van Gils maakt indruk in bergen van Saoedi-Arabië en schenkt Lotto-Soudal al vierde zege van seizoen

WielrennenZijn eerste profzege. En wat voor één. Maxim Van Gils heeft de koninginnenetappe van de Saudi Tour gewonnen. De 22-jarige Belg van Lotto-Soudal kwam in de erg zware finale solo over de streep. Van Gils is ook dicht bij de eindzege. “Dit is heel speciaal.”

Het is de eerste profzege voor de 22-jarige Belg, die op indrukwekkende wijze de koninginnenrit van de Saudi Tour naar zijn hand zette. Het klimtalent ontsnapte samen met 16 anderen - onder wie Tim Declercq en Bert Van Lerberghe - op 60 kilometer van de meet dankzij waaiers.

Van Gils nam vervolgens op de loodzware slotklim met stroken tot 22 procent afstand van de rest. Andrea Bagioli bood het meeste weerwerk maar waaide in de vlakke slotkilometers terug naar een achtervolgend groepje. Van Gils kwam solo over de meet. De jonge Belg van Lotto-Soudal neemt door de zege ook een stevige optie op het eindklassement, waar hij 36 seconden bonus heeft op Buitrago. Tim Declercq werd in de daguitslag derde.

Het loopt vlot bij Lotto-Soudal, dat nu aan vier overwinning zit. Tim Wellens en Arnaud de Lie wonnen in Mallorca, Caleb Ewan won eerder deze week in deze Saudi Tour.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is m’n eerste overwinning bij de profs. Ik ben eigenlijk niet bepaald een veelwinnaar, dus dit is echt heel speciaal”, reageerde Van Gils in het flashinterview. “Ik had echt een goeie dag. Het team heeft hard werk verricht om me in de juiste ontsnapping te brengen, dan was het aan mij om energie te sparen en het af te maken.”

Dat Van Gils nu een ruime voorsprong heeft in het algemeen klassement - 36 seconden op eerste achtervolger Santiago Buitrago - maakt het dubbel zo mooi. “Het gaat allemaal volgens plan. We zijn hier voor overwinningen in de sprints met Ewan, maar ik ben hier voor het klassement. Caleb heeft vertrouwen in mij, en het ziet er goed uit. Morgen is een nieuwe dag, we moeten opnieuw gefocust zijn. Morgen opnieuw alles geven in de sprint, maar ik neem toch mooi de overwinning mee naar huis. We zullen zien hoe m’n benen morgen aanvoelen.”

De 22-jarige Van Gils uit Brasschaat is een jeugdproduct van de wielerpiramide van Lotto-Soudal. In 2021 werd hij in zijn debuutseizoen bij de profs zevende in de Ronde van Wallonië, twaalfde in de Clasica San Sebastian en reed hij aan het slot de Ronde van Spanje, die hij uiteindelijk als 88ste afsloot.

De Saudi Tour eindigt morgen met een golvende etappe van 138 kilometer met start en aankomst in Alula.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News