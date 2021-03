Jonge Bissegger verrast grote kanonnen in tijdrit Parijs-Nice en grijpt geel, Lampaert eindigt in top 10

In deze derde etappe in de Koers naar de Zon kregen we een verrassende winnaar. Het was niet Primoz Roglic of Rohan Dennis die met de bloemen ging lopen, maar de jonge Stefan Bissegger. Dennis zat lange tijd in de hot seat, maar eindigde uiteindelijk zesde. Kragh Andersen, Roglic, Cavagna en Bissegger reden sneller rond. Cavagna dacht dat de overwinning binnen was, maar dat was zonder de jonge Zwitser gerekend. Hij won uiteindelijk met slechts 83 hondersten voorsprong.