Jonge Belg Jordi Meeus, mee op stage bij BORA-hansgrohe, over het ongeval met Kelderman: “Je denkt even aan het ergste”

Wielrennen Philippe Gilbert opent seizoen in Frankrijk en kijkt uit naar Sanremo en WK: “Ik blijf dat vijfde Monument nastreven”

11 januari Philippe Gilbert bereidt zich in het zuiden van Spanje met Lotto-Soudal voor op het nieuwe seizoen. De 38-jarige Luikenaar is aan de beterhand na zijn knieblessure en kijkt alweer vooruit. “Het WK is een uitstekende, uitgelezen mogelijkheid om eens voor de wereldtitel in eigen land te gaan.”