Jonge Alec Segaert knap tweede op BK tijdrijden: “Ik had hier zelfs eigen personeel”

Alec Segaert komt niet uit het niets. De West-Vlaming werd in 2022 Europees kampioen en vice-wereldkampioen in het tijdrijden bij de beloften. Maar toch: dat hij tweede werd op het BK is straf. “Knappe prestatie”, zei ook Wout van Aert. “Alec is super sterk aan het doorgroeien.” Waarna hij zijn jonge collega dus uitriep tot een concurrent voor de toekomst. Segaert glunderde toen hij het hoorde. “Het is heel tof om dat te horen van zo’n grote meneer”, zei hij.

De student burgerlijk ingenieur was met gezonde ambitie naar het BK gekomen. Eerder deze maand won hij de tijdrit in de beloften-Giro en dat had hem veel vertrouwen gegeven. “In mijn eigen prestatie geloofde ik wel”, zei hij. “Maar tegen die profs had ik nog nooit een tijdrit gereden. Het was moeilijk in te schatten waar ik kon uitkomen. Ik had gedacht aan de top vijf, met de stiekeme droom op het podium te komen.”

Volledig scherm © BELGA

“Op het laatste pakte Wout nog veel tijd. Dit was de eerste keer dat ik zo’n lange tijdrit reed en op het einde kreeg ik het moeilijker. Maar als je in je oortje hoort dat je meedoet voor zilver en je hoort de speaker spreken over een duel Van Aert-Segaert, dan geeft dat vleugels. Dan geef je nog een stampje bij.”

“Ik moest ook wel presteren”, zei Segaert met een grote glimlach. “De ploeg had alles weer perfect geregeld. Ik had hier zelfs personeel voor mij alleen. Dan wil je het echt wel goed doen.”

Zijn volgende grote doel is het WK tijdrijden voor beloften in augustus. “Daar zal iets meer druk zijn, maar ik vertrek zelf ook met heel veel ambitie. Ik steek niet weg dat ik op het hoogste schavotje wil staan.”

Volledig scherm © BELGA