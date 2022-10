Jonas Vingegaard wil graag zijn titel verdedigen in de Tour: “Een uitdaging die ik wil aangaan”

WielrennenDe Giro of de Tour, that’s the question . Ook voor Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma-ploegleider Merijn Zeeman liet vorige week uitschijnen dat alle opties openliggen voor de 25-jarige Deen. Zelf zou Vingegaard graag zijn titel verdedigen, laat hij weten in een interview met Cyclingnews.

Morgen wordt het parcours van de volgende Ronde van Frankrijk voorgesteld, maar dat zal zonder Jonas Vingegaard gebeuren. De titelverdediger is nog op vakantie en blijft liever in de luwte. “Ik begrijp nog altijd niet goed hoe zoveel mensen samenkwamen om mijn overwinning te vieren. In de wedstrijd zelf realiseerde ik me niet goed wat ik deed voor mijn land.”

Vingegaard verdween na de Tour wat in de anonimiteit en bleef lang buiten competitie. “Er is veel veranderd in mijn leven, maar ikzelf ben niet veranderd. Althans, dat hoop ik. Ik ben nog altijd dezelfde persoon die ik was voor ik de Tour won. Van een zwart gat was geen sprake, ik heb gewoon een pauze genomen. Een barbecue, een glas wijn of een glas bier, die dingen. Veel heb ik niet nodig om te genieten.”

Volledig scherm © Photo News

Hoezeer zijn leven ook is veranderd, de focus gaat deze winter weer op de koers. Vingegaard houdt naar eigen zeggen van de voorbereiding en het toeleven naar grote wedstrijden. Ploegleider Merijn Zeeman opperde dat het in 2023 misschien wel eens de Giro zou kunnen worden: “Die koers reed hij nog nooit en het kan interessant zijn voor hem om daar te starten”, luidde het.

Vingegaard zelf nuanceerde die uitspraak. “Er zijn nog geen gedetailleerde gesprekken gevoerd met de ploeg voor volgend jaar. Een finaal programma of plan voor 2023 is er dus nog niet, maar het is wel mijn idee om terug te gaan naar de Tour. Ik zou verrast zijn als dat het plan niet zou zijn van de ploeg. Als titelverdediger starten is altijd lastig, maar ik wil die uitdaging aangaan.”

De laatste Tourwinnaar die een jaar na zijn eindzege niet startte was Bradley Wiggins in 2013. “Het is sowieso moeilijk om nog eens te winnen, maar dat maakt deel uit van de uitdaging. Ik heb nu ook wel de ervaring en weet hoe het is om te winnen. Ik weet dat ik de focus op mezelef moet leggen en opnieuw moet proberen om op mijn allerbest te zijn in de Tour van volgend jaar.”

Volledig scherm © REUTERS