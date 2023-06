Jonas Vingegaard legt in Dauphiné laatste hand aan Tour-voorbereiding: “Ik ga weinig handjes schudden”

Hoe zou het zijn met Jonas Vingegaard (26)? Na twee maanden zonder competitie komt de frêle Deen zondag opnieuw in actie, in het Criterium du Dauphiné. Meteen zijn enige en dus ultieme test voor de Tour.

De laatste keer dat Vingegaard een koers reed, was begin april, de Ronde van het Baskenland. Hij won drie ritten en het eindklassement. Die mentale boost kon hij gebruiken, want een maand eerder had hij nog slaag gekregen van Tadej Pogacar in Parijs-Nice (3 ritten + eindwinst), ook David Gaudu eindigde toen voor hem. Zijn overtuigende zege in het Baskenland, de zwaarste rittenkoers van een week in het hele jaar, heeft veel twijfel weggenomen, maar toch: hoe goed is Vingegaard?

Vingegaard vindt het een moeilijke vraag, maar over zijn ambitie is hij duidelijk. “Vorig jaar werd ik tweede (na zijn ploegmaat Roglic, red). Dit jaar wil ik graag winnen. Maar als ik moet kiezen, win ik veel liever nog een keer de Tour.”

Vlekkeloze voorbereiding

In tegenstelling tot zijn grote rivaal Pogacar heeft Vingegaard een vlekkeloze voorbereiding achter de rug. Vingegaard nam twee weken vakantie in Denemarken en hij zat hij al een maand op hoogtestage in de Sierra Nevada. Geen stress, geen zorgen.

Vingegaard volgde zijn normale programma. De Dauphiné maakt daar ook nu weer deel van uit. “Ik hou van deze koers. Voor mij is het een goede voorbereiding op de Tour.”

Hij zegt dat hij voor een andere aanpak heeft gekozen. Zelfs al leverde zijn voorbereiding hem vorig jaar Tourwinst op. “Toch moet je altijd proberen om beter te doen. We hebben een aantal dingen veranderd. Wat dan wel, dat ga ik natuurlijk niet vertellen.”

Anders is wel dat Wout van Aert dit keer niet naar de Dauphiné trekt. Van Aert is steun en toeverlaat van Vingegaard, maar de Deen vindt het goed zo. “Ik ben zeker dat hij zal staan waar hij moet staan in de Tour. Hij wilde Zwitserland doen, dat is zijn keuze, ik heb daar respect voor. Hij is een van de beste helpers die je kunt hebben.”

Nog dit: Vingegaard heeft de Giro gezien. Hij zag welk een ravage Covid-19 aanrichtte. De pandemie mag officieel voorbij zijn, de Deen blijft op zijn hoede. “We hebben elk onze kamer, daar zal ik zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Ik ga weinig handjes schudden en dan blijf ik hopelijk gespaard.”

