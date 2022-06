Jonas Rickaert: “Tot drie keer toe te horen gekregen dat ik beter stopte met koersen”

De problemen voor Jonas Rickaert begonnen in Parijs-Nice al. “Het leek alsof alle kracht uit mijn linkerbeen was verdwenen”, vertelt de renner van Alpecin-Fenix. “Met tranen in de ogen reed ik de tweede rit uit. De dag daarop hetzelfde verhaal. Ik voelde dat er iets niet klopte.” In Brugge - De Panne leek het probleem van de baan: Rickaert loodste Tim Merlier naar de overwinning. “Maar in Gent-Wevelgem was het er opnieuw: een slapend gevoel van zodra ik boven de 400 watt trapte.” Het werd meteen zijn laatste koers van het seizoen.