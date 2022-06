Jonas Rickaert, superloods van Merlier en Philipsen, moet vrezen voor carrière: “Mijn been valt uit, zo wil ik niet rondrijden”

WIELRENNEN Iljo Keisse, toekomstig ploeglei­der, maar eerst nog een half jaar coureur: “Voelen dat ik nog niet tot op de draad versleten ben: dat doet deugd”

Halfweg zijn laatste seizoen. Iljo Keisse (39) zit op een kantelpunt: nu al gretig voor wat straks komt — een nieuw leven als ploegleider — en tegelijk ontgoocheld omdat zijn laatste maanden niet zijn wat hij had gehoopt. “Gent-Wevelgem was mijn laatste grote klassieker, maar het was geen mooie dag. Ik heb er niet van genoten.”

29 mei