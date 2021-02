Jolien D’hoore wil nog één, allerlaatste keer knallen in haar afscheidsseizoen. En dan… “Trouwen, kindjes en mijn eigen trainingscentrum”

Ze lacht. Blinkt in haar (afgetraind) vel. Dertiger op de drempel van een welverdiend pensioen? Nou. Jolien D’hoore zit er in een hoekje van Peloton Café, de gesloten brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV), bij als een jonge merrie van twintig. Het zijn vooral journalisten als ik die haar wijzen op dat afscheid, zegt ze. «Zelf ben ik er niet zo mee bezig. Het voelt niet aan alsof elke koers straks de laatste zal zijn. Ik hoef me niet op te laden, de motivatie is enorm. Het is net zoals alle voorbije jaren: ik ben klaar om erin te vliegen. En zoveel mogelijk te winnen.»