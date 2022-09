John Lelangue volgend jaar geen algemeen manager meer bij Lotto Dstny

WK wielrennen Buitenland­se media lyrisch over wereldti­tel Evenepoel: “Hij zit aan de tafel van de allergroot­sten”

Remco Evenepoel kroonde zich in het Australische Wollongong tot wereldkampioen wielrennen. België staat in rep en roer, maar ook de buitenlandse pers is lyrisch over het huzarenstukje van onze landgenoot. “Vijf jaar nadat hij het wielrennen ontdekte en twee jaar nadat hij bijna het leven liet in de Ronde van Lombardije, staat het Belgische wonderkind aan de top.”

25 september