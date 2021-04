John Lelangue overtuigd dat we dit jaar nog goeie, ouwe Philippe Gilbert terugzien: “Dit is géén afscheidstournee”

WielrennenKent hij hem beter dan wie ook? Of maakt hij zichzelf wat wijs? John Lelangue, teammanager van Lotto-Soudal, gelooft alvast stellig in de wederopstanding van Philippe Gilbert (38). Is het niet volgende week in de Ardennenklassiekers, dan in de Tour of in het najaar. “Phil is níet aan zijn ‘tournée d’adieu’ bezig.”