Johan Vansummeren triomfeerde tien jaar geleden in Roubaix: “Trots dat ik kon winnen in tijdperk van Boonen en Cancellara”

WielrennenIn april 2011 belandde Johan Vansummeren (40) op de wielerpiste van Roubaix in het walhalla van de koers. Tien jaar later blikt Vansummeren voor deze krant terug op zijn grootste zege ooit en kijkt hij in zijn glazen bol voor komende zondag. “Ik hoor vanuit bepaalde hoeken dat Philippe Gilbert heel rap zou rijden.”

10 april 2011. Na een slopende koers van meer dan zes uur draait een eenzame koploper de wielerbaan van Roubaix op. Een renner van Garmin-Cervélo maalt het laatste anderhalve rondje af en gooit vervolgens de armen de lucht in. Sporza-commentator Michel Wuyts aanschouwt het tafereel en spreekt de volgende woorden: “Johan Vansummeren wint de wedstrijd van zijn leven. Schrijf het op: ‘Vansummeren wint Parijs-Roubaix!’”

Niet topfavoriet Fabian Cancellara, niet wereldkampioen Thor Hushovd, niet Tom Boonen - die na een valpartij uit de koers stapt -, maar Johan Vansummeren pakt die dag de grootste overwinning uit z'n carrière. Met een leegloper in de laatste kilometers dan nog wel. “Het is gewoon mijn droomdag”, stamelt de dan 30-jarige Limburger. Vansummeren is op de piste door het dolle heen en vraagt prompt z'n vriendin Jasmine Vangrieken ten huwelijk. “Dat was zeker hoogdag in mijn leven”, vertelt Vansummeren er tien jaar later over. “Veel grotere emoties of meer beleving - dat is tegenwoordig een hip woord, zeker? - ga je niet meemaken in je leven.”

Volledig scherm Vansummeren door het dolle heen op de piste van Roubaix met toenmalig vriendin Jasmine Vangrieken. © BELGA

Dat zou ook blijken. In februari 2016 moet Vansummeren wegens hartritmestoornissen abrupt een punt achter zijn loopbaan zetten. “Dat was een moeilijke periode, die er stevig ingehakt heeft”, aldus Vansummeren, die in juni 2018 ook nog eens het huwelijk met echtgenote Vangrieken op de klippen ziet lopen. “Zij zit nu niet meer naast mij in de zetel. En dat heeft voor een groot deel te maken met dat moment in Roubaix. Ik had dat toen misschien anders moeten aanpakken. Maar goed, dat is praat achteraf. Ik ben nu een heel ‘contente’ mens - wat wil je nog meer?”

Ondanks alles zal die bewuste zondag in april voor altijd het hoogtepunt in Vansummerens carrière blijven. “Mensen vragen me er regelmatig naar, maar ik kijk er zelf niet zo vaak op terug - al staat die kassei wel gewoon bij mij thuis in de living. Ik ben vooral trots op het feit dat ik een van de weinige renners ben die Parijs-Roubaix konden winnen in het tijdperk van Boonen en Cancellara. Bovendien is Roubaix ook een heroïsche koers. Het is alsof je op D-day uit de boot stapt om ten strijde te trekken op Utah Beach.”

Volledig scherm © BELGA

Zijn overwinning en terreinkennis - “Zet me af aan de eerste strook in Troisvilles en ik rij nog steeds blindelings naar Roubaix” - maken van Vansummeren de ideale persoon om vooruit te blikken naar de koers van zondag. Mogelijk een bijzondere editie, want we krijgen volgens de weersvoorspellingen de eerste natte Roubaix in 19 jaar. “Zelf reed ik slechts één keer over natte kasseien in koers, tijdens de Roubaix-rit in de Tour van 2014", herinnert Vansummeren zich. “Aan de voorbereiding verandert het weer niets, maar het kan de koers wel volledig veranderen. Op natte kasseien moet je niet denken aan remmen, want dan schuif je sowieso onderuit. Sommigen gaan een hele dag achtervolgen, anderen zullen een hele dag op hun gemak zijn - al is dat natuurlijk vreemd uitgedrukt. Maar eens je in een goeie positie zit en het scheurt achter je, dan verbruik je minder energie dan zij die achter de feiten aanhollen.”

Zondag volgt Vansummeren de ‘Hel van het Noorden’ vanop de eerste rij, op uitnodiging van EF-baas Jonathan Vaughters - ook in 2011 de werkgever van Vansummeren Garmin-Cervélo. Wie verwacht hij in de spits van de koers? “Het zijn geen honderd namen, hé. Iedereen zit natuurlijk te wachten op een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, al hoor ik vanuit bepaalde hoeken dat ook Philippe Gilbert heel rap zou rijden. Het is natuurlijk een wedstrijd die Phil ligt - het snedige is er wat af, maar de ‘body’ is er nog steeds. Zéker bij slecht weer. Pas dan komt de beste Gilbert naar boven.”

Van Aert, Van der Poel en de blauwhemden van Patrick Lefevere weten bij deze wie ze zondag beter niet uit het oog verliezen.

Volledig scherm Philippe Gilbert tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix. © BELGA