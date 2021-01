Johan Museeuw ziet Marc Hirschi nu helemaal doorbreken bij UAE: “Hij kan alles winnen, maar zal moeten kiezen”

Koers kort KOERS KORT. Tsjechi­sche veldritkam­pi­oen vier jaar geschorst - Missaglia en Vierhouten sportdirec­teur bij Team Qhubeka

17:56 De huidige Tsjechische kampioen veldrijden, de 43-jarige Emil Hekele, is in Praag door de Tsjechische wielerbond (CSC) veroordeeld tot een dopingschorsing van vier jaar. Hekele werd in september bij een dopingcontrole betrapt op het gebruik van de verboden middelen clenbuterol en oxandrolon. De Tsjech ontkende doping te hebben gebruikt. Hij meende de verboden middelen in zijn lichaam te hebben gekregen door het eten van vervuild voedsel. Zaterdag vindt in Jabkenice de zeventigste Tsjechische titelstrijd in het veldrijden plaats. Hekele zal er niet bij zijn om zijn titel te verdedigen.