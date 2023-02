Johan Museeuw maakt zijn Gouden Klassiekers-ploeg: “De Lie gaat zaterdag meteen de hoofdvogel afschieten”

De 57-jarige ‘Leeuw van Vlaanderen’ is nog steeds een enorme koersliefhebber. Hij is dan ook de ideale man om een Gouden Klassiekers-ploeg te maken. “Ik moest een keuze maken tussen Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel en koos voor de Sloveen”, steekt Museeuw van wal. “Als hij zo blijft rondrijden, zal er nergens een maat op staan. Vorig jaar won hij ei zo na de Ronde van Vlaanderen en dit jaar zal hij er opnieuw dicht bij zijn.”

“Biniam Girmay is voor mij eveneens een certitude. “Ik denk dat hij opnieuw een stap voorwaarts gaat zetten. Milaan-Sanremo is een koers die hem op het lijf geschreven is. Daarnaast neem ik ook Yves Lampaert mee, omdat hij altijd in de voorste gelederen terug te vinden is.”

Belgen

Naast Lampaert nam Museeuw nog enkele landgenoten op in zijn Gouden Klassiekers-ploeg. “Tiesj Benoot zal dit jaar nog meer vrijgeleide krijgen. Hij kan profiteren van het gelonk naar Van Aert. Ik heb zo ook eens het pad geëffend voor Servaas Knaven en die won Parijs-Roubaix. Dries De Bondt is een goede wisselkopman voor Van der Poel. Tim Wellens was goed op dreef in de Ruta del Sol en ook Laurenz Rex maakte daar indruk op me. Rune Herregodts reed dan een weer een uitstekende Ronde van de Algarve.”

“Arnaud De Lie gaat zaterdag meteen de hoofdvogel afschieten. Hij is echt fenomenaal sterk. Ook Victor Campenaerts zal in orde zijn. ‘Vocsnor’ heeft van de Omloop zijn hoofddoel gemaakt.”

Prijzenpot

Mannen om in de gaten te houden

Ook buitenlandse toppers maken hun opwachting in de Gouden Klassiekers-ploeg van Museeuw. “Alexander Kristoff is bij Uno-X de absolute kopman en zal regelmatig meespelen voor de oppergaai. Van Quinn Simmons hebben we het laatste nog niet gezien. Ik verwacht de Amerikaan vooral in de Strade Bianche. Enkele jaren geleden was hij er ijzersterk, maar had hij af te rekenen met pech.”

Ineos heeft een fantastische ploeg. Ze nemen vaak het initiatief. Jhonatan Narváez reed vorig seizoen een goed voorjaar. In de Omloop liet hij een goede indruk na. Van Omar Fraile verwacht ik iets in de Ardennenklassiekers. Samuel Watson is een jong talent die misschien wel eens kan verrassen.”

