Johan Museeuw in ‘Humo’ over zijn zwartste periode : “Ik stond met mijn auto voor het kanaal. ‘Ik rij erin’, had ik beslist”

In 2007 was er zijn moedige dopingbekentenis waarna een moeilijke periode volgde. Nu vertelt Johan Museeuw (57) voor het eerst ook dat hij enkele jaren later nog veel dieper heeft gezeten. De drievoudige winnaar van zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix speelde zelfs met de gedachte zich van het leven te beroven, zo vertelt hij in ‘Humo’.

In een passage waarin zijn afscheid aan de koers wordt aangehaald, vertelt ‘De Leeuw van Vlaanderen’ hoe zwaar hem dat viel. “In de koers zeggen ze: ‘Als je je rugnummer afdoet, is het gedaan.’ Zo is het precies. Je blijft achter, niemand kijkt nog naar je om. Dat voelt bizar, als je jarenlang bent aanbeden”, zegt hij in het weekblad ‘Humo’. “Tijdens de moeilijkste momenten heeft fietsen me gered. Dan stopte het in mijn hoofd even met malen. Gelukkig had ik de fiets nog, toen ik aan de rand van het ravijn stond. Ja, ik heb er gestaan. En dan beslis je: spring ik, of spring ik niet? Gelukkig was er een stemmetje dat zei: ‘Komaan, dat ga je toch niet doen?’”

“Eén keer heb ik het echt overwogen. Ik stond met mijn auto voor het kanaal. Ik had beslist: ‘Het is genoeg geweest, ik rij erin.’”

Gelukkig ligt die zware periode inmiddels al even achter hem. “Ik ben eruit. Daarom kan ik er open over praten. Weet je, ik heb mijn dopinggebruik bekend omdat het te veel aan mij knaagde. Zodra ik alles eruit had gegooid, voelde ik me bevrijd. Maar toen begon een nieuwe moeilijke periode, omdat ik voelde dat ik alleen stond. Ik ben door een hel gegaan. Het was vier jaar zoeken naar iets, naar mezelf. Maar ik ben eruit geraakt, en voel me nu sterker.”

Quote Mijn moeder zegt altijd: ‘Je bent te goed voor deze wereld.’ Dat klopt, ik heb al te veel meegemaakt.” Johan Museeuw in Humo

De docureeks ‘Patrick Lefevere, godfather van de koers’, waarvoor Museeuw een interview heeft gegeven, rakelt heel het dopingverhaal opnieuw op. “Ik voel dat ik door die reeks opnieuw in de vuurlinie lig. Er hebben vandaag weer twee journalisten gebeld. Ik vind het ook jammer voor mijn kinderen en mijn toenmalige echtgenote Véronique dat alles opnieuw wordt opgerakeld. Véronique is een geweldige vrouw, met wie ik nog altijd goed kan opschieten en die me – als één van de weinigen – door dik en dun is blijven steunen. Mijn familie heeft zware momenten gekend.

“Ik ben eigenlijk te zacht voor dit verhaal. Mijn moeder zegt altijd: ‘Je bent te goed voor deze wereld.’ Dat klopt, ik heb al te veel meegemaakt. Maar blijkbaar ben ik de enige die moet boeten voor een hele dopinggeneratie. Ik heb gehoord dat Patrick Lefevere in ‘De afspraak’ heeft gezegd dat ik te hard ben aangepakt. Dat deed deugd. Ik heb godverdomme mijn weg moeten zoeken: jarenlang bestond ik niet meer.”

Volledig scherm Museeuw in de docureeks ‘Patrick Lefevere Godfather van de koers’. © VRT

Wie vragen heeft over zelfdoding kan daarmee terecht bij Tele-Onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Zij zijn te bereiken via het gratis noodnummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Museeuw na Gent-Wevelgem over Van Aert: “Ik had het niet gedaan”