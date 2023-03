Johan Bruyneel vindt dat Evenepoel “nog te veel op adrenaline koerst”: “Daardoor maakt hij fouten, en Roglic straft die af”

Na de Ronde van Catalonië twijfelt niemand er nog aan: de Giro wordt een duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Een duel tussen “twee compleet verschillende karakters”, zegt ex-ploegleider Johan Bruyneel in podcast ‘The Move’. “Als het bij Remco niet gaat zoals hij het wil, zal hij tonen dat hij niet blij is. Bij Roglic zie je dat nooit. Hij is meer ‘zen’ dan Remco.”

KIJK. Johan Bruyneel blikt in ‘The Move’ terug op de Ronde van Catalonië

De Ronde van Catalonië is uitgedraaid op de grote ‘Evenepoel vs Roglic-show’. De twee tenoren maakten elkaar zowat elke dag het leven zuur - vooral Evenepoel deed er alles aan om zijn concurrent onder druk te zetten. De Sloveen trok finaal aan het langste eind, maar het verschil was verwaarloosbaar - slechts zes seconden. Behoudens ongelukken lijken we ons te mogen opmaken voor een spetterend duel in de Giro.

Ook Johan Bruyneel kijkt uit naar de clash om het roze. In de podcast ‘The Move’ liet de ex-ploegleider zijn licht schijnen op de twee topfavorieten voor de Ronde van Italië. “In de eerste etappe kwam Evenepoel van heel ver, om toch nog tweede te worden... in een massasprint. Dat bewijst dat hij in een geweldige vorm verkeert. Puur op vlak van conditie vond ik Remco een beetje sterker dan Roglic. Primoz had niet de benen om aan te vallen, behalve in de vijfde rit. Ik denk dat Remco de sterkste was, maar hij heeft niet gewonnen. Hij is geklopt door ‘mister consistency’, ‘meneer regelmatigheid’.”

Volledig scherm © Photo News

Verschillende karakters

Evenepoel deed zelfs in halve sprintersritten pogingen om Roglic te onttronen. De Sloveen plakte daarbij op het wiel, tot frustratie van Evenepoel. Geschreeuw, gebaartjes - de wereldkampioen liet zijn onvrede duidelijk blijken. “En daarom zijn Evenepoel en Roglic twee compléét verschillende karakters. Als het bij Remco niet gaat zoals hij het wil, zal hij laten zien dat hij niet blij is. Bij Roglic zie je dat nooit. Hij is meer ‘zen’ dan Remco.”

En dat verschil is een werkpunt voor Evenepoel, vindt Bruyneel. “Je mag fysiek zo sterk zijn als je wil, maar als je emotionele energie gaat blijven verspillen, ga je daar eens de tol voor betalen. Hij moet iets berekender rijden. Andere renners zien hem als de beste - dat is al zo sinds hij 16 jaar oud was. Maar hij moet dan ook accepteren dat ze niet altijd met hem zullen meerijden. Als je zó goed bent, wie wil je dan helpen?”

Volledig scherm © Photo News

Te veel op adrenaline

“Evenepoel koerst nog te veel op adrenaline, op honger”, gaat Bruyneel verder. “En daardoor maakt hij fouten. Roglic straft die af. Kijk naar de vijfde rit. Daar probeerde Remco bergop een sprint van 42 seconden - ik heb het nageteld - te rijden. Dat lukt nooit tegen Roglic. In de laatste 50 meter liepen zijn benen vol, moest hij gaan zitten en verloor hij nog zes seconden. Daar heeft Roglic de koers gewonnen.”

Toch kan Evenepoel volgens Bruyneel met vertrouwen naar de Giro. “De derde rit was de eerste keer dat ik een goeie Roglic zó geklopt zag worden. Iemand heeft me verteld dat Remco nog vier kilogram kan afvallen, maar dat geloof ik niet. Mocht hij nu nog vier kilogram te zwaar zijn en tegen de Giro nog op zijn gewicht van de Vuelta raken, zou het game over zijn voor de rest. Persoonlijk denk ik dat er nog één à twee kilogram af kan. Hij zal dus nog verbeteren, maar Roglic ook. Op dit moment zie ik niemand in de buurt van die twee komen in de Giro. Voor de anderen wordt het een koers om ‘the best of the rest’ te worden.”

Volledig scherm © Photo News