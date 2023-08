Johan Bruyneel kritisch voor vader Evenepoel: “Misschien is het tijd dat Remco een andere makelaar zoekt”

De geruchten over een vertrek van Remco Evenepoel (23) bij Soudal Quick-Step blijven een actueel thema in wierland. Aan de vooravond van het WK op de weg in Glasgow deed zélfs vader Patrick Evenepoel meer dan zijn duit in het zakje. “Onacceptabel”, vindt voormalig ploegleider Johan Bruyneel. “Hij heeft maar één intentie: de onzekerheid in leven houden, zodat teams met veel geld toch hun kans zien.”

Patrick Evenepoel dropte daags voor het WK in Glasgow een bommetje door in een interview met ‘La Dernière Heure’ te verklaren dat het niet vaststaat dat zoon Remco volgend jaar nog voor Soudal Quick-Step zal koersen. Evenepoel senior stelde zich openlijk vragen bij de sterkte van de ploeg, vooral met het oog op de Tourambities van Evenepoel. “Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten.”

Vader Evenepoel droeg daarmee bij aan de al langer circulerende geruchten dat Evenepoel weleens vroegtijdig zou kunnen vertrekken bij Soudal Quick-Step. Vooral Ineos Grenadiers klinkt hardnekkig, maar HLN schreef eerder al dat Lidl-Trek, Israel-Premier Tech en BORA-hansgrohe de drie concrete opties op tafel zijn.

KIJK. Patrick Evenepoel: “De vraagtekens blijven”

In de podcast ‘The Move’ is voormalig ploegleider Johan Bruyneel niet mals voor de actie van Patrick Evenepoel. “Hij is een vriend van mij, maar in deze situatie maakt hij een fout. Hij is niet professioneel. Ik vind het onacceptabel dat de vertegenwoordiger van een renner twee jaar geleden een contract voor vier jaar tekende en nu verklaart dat de ploeg niet goed genoeg is. Als je een contract van vier jaar wil tekenen om zekerheid te hebben, kan je niet na twee jaar ergens anders heen willen voor meer geld of wat dan ook.”

“In mijn ogen is Patrick Lefevere geen partij in dit verhaal”, gaat Bruyneel verder. “Natuurlijk moet hij reageren op de geruchten, maar die komen maar van één iemand: Patrick Evenepoel. Hij heeft maar één intentie: de onzekerheid in leven houden, zodat teams met veel geld toch hun kans zien. Dat is zijn strategie.”

KIJK. Bruyneel over Evenepoel in ‘The Move’ (vanaf 23:35)

Bruyneel stelt zich vragen bij de dubbele rol van Patrick Evenepoel als vader én als makelaar van zijn zoon. “We mogen niet vergeten dat hij geen achtergrond heeft als makelaar. Waarschijnlijk had hij een beter contract kunnen onderhandelen, en ik denk dat dat de frustratie is: ‘Shit, we hebben een contract voor vier jaar getekend en nu hangen we eraan vast.’ Misschien is het stilaan tijd om een andere makelaar dan zijn vader te zoeken.”

Vlak na zijn wereldtitel tijdrijden reageerde Evenepoel gepikeerd op de vraag van een journalist, die de geruchten over een overstap naar Ineos aanraakte. Toch is het volgens Bruyneel net hij die in een vingerknip een einde kan maken aan de geruchten. “Als Remco het niet eens is met zijn vader, kan hij deze situatie heel makkelijk oplossen. Hij moet gewoon zeggen: ‘Ik ben blij bij deze ploeg, ik heb een contract en ik blijf.’ Zo simpel is het. Dat hij dat niet doet, zegt me dat er ergens bij hem een wens is om te vertrekken - het zij door de invloed van zijn vader, het zij door zijn eigen wil. Maar als dit een juridische oorlog wordt, zou dat heel slecht zijn voor Remco.”

KIJK. Patrick Lefevere over de uitlatingen van vader Evenepoel

Volledig scherm Evenepoel en Lefevere tijdens het gala van de Kristallen fiets vorig jaar. © Photo News