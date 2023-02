Johan Bruyneel kritisch voor de knaldrang van UAE Emirates met Tadej Pogacar: “Dit is niet de juiste strategie"

Ex-ploegleider Johan Bruyneel (58) kijkt met grote ogen naar de knaldrang van Tadej Pogacar. De tweevoudige Tourwinnaar reed afgelopen week de tegenstand op een hoopje in Jaen Paraiso Interior en de Ruta del Sol, waar de Sloveen uitpakte met drie ritzeges en de eindoverwinning. Is dat allemaal wel nodig? “Al die koersen in februari zijn niet belangrijk. Het betekent niets meer in juli.”

Dat Lance Armstrong twintig jaar geleden onder zijn hoede nooit zo aan het seizoen zou zijn begonnen. Johan Bruyneel zit in de podcast ‘The Move’ op Youtube met wat vraagtekens. Onze landgenoot begrijpt niet zo goed waarom Tadej Pogacar nu al zo tekeer gaat. “Toen ik renner was, moest alles op z’n plaats vallen om eens een koers te winnen. Ik moest in topvorm zijn en gebruik maken van de koerssituatie. Tegenwoordig zijn de toprenners zo goed, dat ze gewoon altijd kunnen toeslaan. Of het nu februari, juli of oktober is. Het is super leuk om te zien, maar ik vraag me af waarom.”

KIJK. Johan Bruyneel fileert hoe Pogacar tekeer gaat in de voorbereidingskoersen

“De Johan Bruyneel van twintig jaar geleden zou hetzelfde denken als Pogacar en zijn ploeg: ‘allemaal de pot op, wij willen winnen’. Het is heel leuk om je tegenstanders af te maken, maar ondertussen kan ik het advies geven dat het op de langere termijn niet de beste tactiek is”, vertelt Bruyneel bevlogen. “Niet alleen politiek gezien, want het is altijd goed om bepaalde renners en ploegen te vriend te houden, maar ook op fysiek vlak voor zijn ploeg. Pogacar had alle ritten kunnen winnen, met gemak zelfs, maar zijn ploegmaats reden zich kapot om hem in die positie te brengen. Sommigen onder hen moeten nu twee weken recupereren.”

Volgens Bruyneel pakken ze het bij UAE Emirates dan ook verkeerd aan. “Ik zie een renner die met plezier koerst en ervan houdt om wedstrijden te winnen. Als je zo’n kampioen in je ploeg hebt, dan is het belangrijkste doel van een sportdirecteur om hem in toom te houden. Vergelijk het met een racepaard dat je alleen mag loslaten als het er écht toe doet. Al die koersen in februari zijn onbelangrijk. Het betekent niets in juli. Ik ga zelfs verder: UAE wordt gesponsord door de sjeik van Abu Dhabi. De UAE Tour is voor hen een belangrijke koers. Daar rijdt ook ene Remco Evenepoel mee. Als UAE die koers verliest, dan hebben die zeges van Pogacar in Spanje geen betekenis.”

Volledig scherm Tadej Pogacar en z'n ploegmaats van UAE Emirates. © Photo News

De ex-ploegleider deed nog een andere vaststelling om zijn punt te maken. Jumbo-Visma, de grote concurrent van UAE Emirates en Pogacar in de Tour, staat op dit moment op de 28ste plaats in het ploegenklassement van de UCI. Bruyneel: “14 renners van Jumbo-Visma hebben nog geen enkele koers gereden dit jaar (waaronder Van Aert, Vingegaard, Roglic, Benoot en Laporte red.). Bij Jumbo-Visma hebben ze andere benadering, die is meer gradueel op de langere termijn. Zij gaan progressief tewerk.”

“Bij Pogacar is het anders. Hij is nu al top en moet dan even gas terugnemen om in juli weer top te kunnen zijn. Ik denk dat hij zelf ook wel verrast is door zijn huidige vormpeil en hoe hij zich verhoudt tot de tegenstand”, aldus Bruyneel. “Het is leuk om zo’n enthousiaste renner te hebben, maar dat moet naar mijn mening getemperd worden met minder enthousiasme in de volgwagen. Daar moet het koud en berekend zijn. Zoals ik het nu zie heerst daar ook te te veel passie en dat versterkt nog eens de drang bij Pogacar om zich zo te tonen. Ik vrees dat het op de langere termijn geen goeie strategie is.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © Photo News