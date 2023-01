“Jij was Van der Poel en Van Aert bijeen”: onze columnist wuift afscheidnemende Peter Sagan uit

Wielrennen Ex-baas Lefevere heeft twijfels bij slaagkan­sen van Cavendish om historisch Tourrecord van Merckx te breken: “Ik weet niet of het verstandig is”

Nu hij eindelijk onder de pannen is, kan de ‘Manx Missile’ Mark Cavendish werk maken van zijn laatste missie: dat hij alleenrecordhouder wordt van het aantal ritzeges in de Tour de France. Dat record staat nu op 34 en Cavendish moet het delen met een zekere Eddy Merckx. “Cavendish met Merckx vergelijken, dat gaan we toch niet doen, zeker?”

