“Je hóéft niet te kijken”: Kopecky & co bijten van zich af na hoongelach over vele valpartijen in Tour de France Femmes

WielrennenAmper te tellen waren ze de afgelopen dagen: de reacties op sociale media over de vele valpartijen in de Tour de France Femmes. En daar hebben ze vanuit de wielerwereld nu hun buik flink van vol. Zo trekt Lotte Kopecky in het verweer en ze krijgt onder meer bijval van gewezen profrenner Thijs Zonneveld.

Dat ze zijwieltjes nodig hebben. Dat ze op een fiets nog slechter kunnen sturen dan in een auto. Dat ze vaker vallen dan Neymar en Ronaldo bij elkaar. Dat het net zo slecht is als vrouwenvoetbal. Dat het een amateuristische bende is die niet op live op tv hoort. Ziedaar een greep uit de commentaren op sociale media van de afgelopen dagen van mensen die vanuit hun zetel naar de Tour de France Femmes kijken. En daar hebben ze vanuit het peloton intussen schoon genoeg van. Zo deelde Lotte Kopecky gisteravond een tweet van Christine Majerus, ploegmate bij SD Worx, waarop een aantal foto’s te zien zijn van valpartijen in de Tour bij de mannen. “Voor de haters”, herhaalt ze de woorden van haar collega.

Zij zijn trouwens niet de enigen die er zo over denken. Gewezen profrenner Thijs Zonneveld, nu huiscolumnist bij Algemeen Dagblad, wijdt er zelfs een hele bijdrage aan. “Advies aan alle roeptoeters: je hóéft niet te kijken naar de Tour de France Femmes”, luidt zijn niet mis te verstane boodschap in de kop, waarna hij er meteen de feiten bijhaalt. “De vrouwen hebben vijf etappes gereden. Daarin tel ik negen serieuze valpartijen (...). In de eerste vijf etappes bij de mannen kom ik op, je raadt het nooit, negen. Misschien dat ik er links of rechts een of twee vergeet, maar een statisticus zou geen significant verschil zien”, zo maakt hij zich sterk.

Quote Het is goedkoop gejank, dat gemiep over valpartij­en en stuurkwali­tei­ten. Seksisti­sche vooroorde­len, flauwe meuk over inparkeren en zijwiel­tjes. Ja, er zitten ook bij de vrouwen brokkenpi­lo­ten tussen. Maar net zo goed ook stuurkun­ste­na­res­sen. Thijs Zonneveld

Vervolgens heeft Zonneveld het over de manier waarop er gevallen wordt. “Een aantal keer zag het er nogal lomp of klunzig uit - bijvoorbeeld toen Australisch kampioene Nicole Frain ‘een gaatje zag’ en dacht met vijftig per uur dwars door haar collega’s te kunnen rijden (zie video hieronder). Maar bij de mannen rijden er net zo goed een paar rond die denken dat wielrennen ijshockey op twee wielen is (hoi Peter Sagan).”

“Het is goedkoop gejank, dat gemiep over valpartijen en stuurkwaliteiten”, vindt Zonneveld. “Seksistische vooroordelen, flauwe meuk over inparkeren en zijwieltjes. Ja, er zitten ook bij de vrouwen brokkenpiloten tussen. Maar net zo goed ook stuurkunstenaressen. Zelf zou ik alle wielergoden op mijn blote knietjes bedanken als ik zo zou kunnen sturen als Marianne Vos”, klinkt het ook nog.

Ook Jolien D’hoore, ploegleider bij AG Insurance - NXTG, had het gisteren al over de vele valpartijen die het peloton teisteren. “Het vrouwenwielrennen gaat snel vooruit, misschien iets te snel”, verklaart ze. “Je ziet dat het verschil tussen die topploegen en de andere ploegen iets te groot is, op alle vlakken, qua omkadering en qua niveau en dan worden al snel stuurfouten gemaakt of is er al eens een onoplettendheid. Anderzijds, we moeten dat ook niet groter maken dan het is. Bij de mannen wordt er ook veel gevallen in de eerste week van de Tour. Het hoort er nu eenmaal bij.”

“Neen, het is niet dat er hier te veel ploegen zijn, meestal koersen we in andere wedstrijden ook met 20 à 25 teams (in deze Tour zijn er 24 teams, red.), dus dat maakt het verschil niet”, gaat ze verder. “Het ligt gewoon aan het niveauverschil tussen de ploegen. Hier in deze Tour staan er bijvoorbeeld heel veel kleine Franse ploegen aan de start met een wildcard. Dat niveauverschil voel je in de koers.”

Matige parcoursaanduiding

D’hoore ziet nog een andere mogelijke reden. “Soms is de parcoursaanduiding echt niet goed. Voor zo’n organisatie, ASO, was het af en toe gewoon dramatisch in die tweede etappe”, vindt ze. “Heel veel wegversmallingen worden gewoon aangegeven met niet meer dan wat rode fluoverf. In België doen ze het veel beter, met Boplan. Eigenlijk is die signalisatie 10 keer beter dan hier. Dat zou niet mogen, maar goed, het is nu zo. En natuurlijk, waarom wordt er gevallen op rechte stukken? Omdat alle ploegleiders hetzelfde roepen in de oortjes op een bepaalde moment. Dat het moment aangebroken is om op te schuiven”, besluit ze.

