Jasper Stuyven verrast de favorieten en wint Milaan-Sanremo na late uitval

Bovengenoemde renners mogen het wielrennen anno 2021 dan wel een ander elan gegeven hebben, Milaan-Sanremo zal toch altijd de koers van het eeuwige wachten blijven. Een kopgroep van acht zonder ronkende namen kreeg al snel een ruime voorsprong. In de achtervolging namen Deceuninck-Quick.Step, Alpecin-Fenix en Jumbo-Visma al snel de touwtjes in handen. Tim Declercq, Senne Leysen en Paul Martens sleurden meer dan 200 kilometer op kop van de meute. Topfavorieten Van Aert, Van der Poel - mét witte broek - en Alaphilippe hielden zich intussen schuil in het peloton.

Met de Capi in zicht ging de nervositeit in het peloton dan toch in stijgende lijn. In gestrekte draf ging het richting Cipressa, maar daar heerste de grote wapenstilstand. Jumbo-Visma legde een strak tempo op in dienst van Wout van Aert, zonder grote slachtoffers. Het moest dan maar op de Poggio gebeuren. Na het versmachtende tempo van INEOS Grenadiers probeerden Alaphilippe en Van Aert het wel, maar geen van beiden geraakten van een beresterke Caleb Ewan af. Met een dozijn doken ze afdaling in.