Jasper Stuyven schudt stress van zich af met tiende plaats: “Heb hier extra vertrouwen getankt”

WielrennenTiende. Jasper Stuyven verdiende beter, na zo’n koers. Hij was één van de drijvende krachten van het verzet achter Dylan van Baarle. Maar kreeg nauwelijks steun. “Jammer. Want het was een mooie groep, die zichzelf losweekte. Maar het draaide niet rond.”

“Op het einde ben ik dan zelf wat beginnen pokeren en slepen”, vertelt Stuyven. “ Om nog een ultieme aanval te kunnen opzetten. Maar het was niet ideaal. De groep achter ons kwam dan heel snel terug. Toen het bij ons helemaal stilviel op drie kilometer van de finish, wist ik dat we het niet zouden redden. Op dat moment reden we ook al niet meer voor de overwinning.”

Er werd naar Stuyven gekeken. “En naar Greg (Van Avermaet, red.)”, vult hij aan. “Maar de rest leek er maar wat aan te hangen. Of was het van niet beter kunnen? Of een combinatie van beide? Onder meer Victor Campenaerts was een serieuze stoorzender. Voor wie of voor wat, vraag ik me af. (lacht) Daarvoor zal ik hem nog eens onder zijn voeten moeten geven, denk ik.”

Volledig scherm Stuyven finishte als tiende. © BELGA

Geruststelling over zijn conditie zocht de winnaar van Milaan-Sanremo niet meer in Dwars door Vlaanderen. “Het was in de eerste plaats leuk om opnieuw te kunnen koersen na het voorval van afgelopen weekend (bij Trek-Segafredo werden een paar positieve coronagevallen vastgesteld, waardoor het team niet mocht/kon starten in Gent-Wevelgem, red.). Koersen met een goed gevoel, bovendien. Mocht ik niet hebben kunnen volgen, had ik misschien wel met vraagtekens gezeten. Nu heb ik, integendeel, extra vertrouwen getankt.”

“En vooral de stress van me kunnen kunnen afschudden. Want vergis je niet: die is er wel degelijk geweest. Nu enkele dagen goed recupereren en dan op naar de Ronde van Vlaanderen. En hopen dat er ondertussen geen Covid-besmettingen meer opduiken in de ploeg. Dat zal de eerste vereiste zijn. Wat ik onthoud van deze wedstrijd? Dat Van der Poel zich, denk ik, bewust heeft opgeofferd voor zijn ploegmaats. Zondag krijgen we ongetwijfeld een totaal andere Mathieu te zien.”

Volledig scherm © BELGA