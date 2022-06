Jasper Philipsen wint in Knokke-Heist en zit op schema voor BK en Tour: “Ik sprint bewust met een tand groter”

WielrennenNaast Wout van Aert, is ook die andere Belgische Tour-sprinter klaar voor het grote werk. Jasper Philipsen won de massasprint in Knokke-Heist. “Door met een grotere versnelling te sprinten, val ik minder stil dan vorig jaar.”

Jasper Philipsen kwam naar de Ronde van België om een rit te winnen. De slotrit in Beringen stond in het rood aangestipt. “De plaatselijke ronde passeert vlak bij mijn ouderlijk huis in Ham. Het is de enige koers van het jaar die in ons dorp passeert, dus er komt veel bekend volk kijken.”

Philipsen is al bezig aan zijn vijfde profseizoen, waardoor je vergeet dat hij nog altijd mààr 24 jaar jong is en het volstrekt normaal is dat hij nog bij zijn ouders inwoont. “Door de koersen en stages ben ik vaak weg, dus voel ik nog niet de nood om alleen te gaan wonen. Mijn vriendin Melanie studeert ook nog. We zijn al voorzichtig aan het uitkijken naar een eigen stekje, maar het dringt niet.”

De aanmoedigingen van zijn vrienden en familieleden zijn pas voor zondag, maar Melanie Peetermans is in deze Ronde van België een vaste klant aan elke start- en aankomstplek. In Knokke-Heist zag ze haar vriend winnen. Met overtuiging. “Toch was ik stikkapot. De streep had geen tien meter verder moeten liggen.”

Ondanks de hellende laatste rechte lijn sprintte Philipsen met de grootste versnelling die zijn Canyon-fiets had. Een verschil met vorig jaar, toen hij sprintte met een tandje kleiner. “Ik merkte in de Tour dat de aanzet van mijn sprint prima was, maar in de slotmeters walsten de concurrenten met een grotere versnelling nog over mij heen. Dit jaar sprint ik bewust met een tand groter. De aanzet is dan iets minder vinnig, maar eenmaal op snelheid, val ik minder snel stil en kan ik het rekken tot op de streep. Zoals vandaag dus gelukt is.”

Philipsen boekte aan zee zijn vierde zege van het seizoen en beloont zo zijn ploeg Alpecin-Fenix, die zijn contract open brak tot eind 2024. De grote doelen liggen echter om de hoek. Volgende week het BK in Middelkerke, waar hij kopman is. Die andere sprinter van Alpecin-Fenix, Tim Merlier, komt door ziekte niet aan sprinten toe in de Ronde van Slovenië en vertrekt bij de ploeg van de broers Roodhooft. Hij is ook niet geselecteerd voor de Tour en dus mag Philipsen er op ritwinst mikken in de massasprints.

Vorig jaar eindigde Philipsen drie keer tweede en drie keer derde in de Tour. Frustrerend. Na de tweede plaats achter Wout van Aert op de Champs-Élysées zat hij in zak en as. “Al sinds die 18 juli zit het in mijn hoofd om deze zomer terug te keren naar de Tour om een rit te winnen. Of dat effectief zal lukken, is een ander verhaal, maar ik heb er alles aan gedaan om in de beste conditie aan de start te staan”, zegt Philipsen, die de voorbije weken op hoogtestage was in La Plagne. “Met deze overwinning bewijs ik dat ik op schema zit.”

Dankzij zijn zege staat Philipsen ook nog tweede in de stand. De eindzege zit er niet in. “In de tijdrit kan ik goed standhouden, al zal Pedersen te sterk zijn. De Ardennenrit wordt normaal te lastig.”

Zit Philipsen al met zijn hoofd bij zondag? “Ik hoor dat Jakobsen in Beringen revanche wil na zijn lekke band. Graag. Hij is een te duchten tegenstander en misschien kan ik hem enkel verslaan als hij sprint met een lekke band. We zullen elkaar ook in de Tour nog kruisen. Als ik een Tourrit wil winnen, zal ik hem ook dan moeten verslaan. Lukt dat, kunnen Melanie en ik op de huizenmarkt misschien kijken in een hogere prijsklasse.”

De geklopten Mads Pedersen (3de): “Het was een hectische finale en zaak om vooraan door de laatste bocht te komen, maar daar liet ik mij wat wegdrummen. Jasper is zeer snel, dus ik wist dat het moeilijk zou worden om hem nog te remonteren. Toch word ik nog derde, pak ik zo nog wat bonificatieseconden en verstevig ik zo mijn leidersplaats. Ik kwam naar hier om te sprinten, maar ook om mijn tijdrit te testen in functie van de Tour. Ik heb er vertrouwen in dat ik leider kan blijven.” Arnaud De Lie (4de): “Het was een technische finale en de treintjes kwamen niet tot uiting. Ik zat pas in vijftiende positie in de laatste bocht. Te ver, maar Jakobsen zat daar ook en dat is toch de beste sprinter ter wereld. Ik koos het wiel van Jakobsen, maar die viel helemaal stil. Daardoor kwam ik nooit aan sprinten toe. Zo jammer. Ik word niet geklopt door een gebrek aan ervaring, maar door een gebrek aan geluk. Morgen zal ik de frustratie van mij af fietsen in mijn eerste tijdrit bij de profs.” Sasha Weemaes (5de): Met de 24-jarige Waaslander eindigde nog een jonge Belg in de top vijf. “Sasha moest net voor het ingaan van de sprint even remmen. Nadien was hij te choco om nog volledig op topsnelheid te komen en de sprint te rijden die hij voor ogen had. Jammer, maar we ambieerden de top vijf en dat is ook gelukt”, aldus zijn ploegleider Walter Planckaert. Fabio Jakobsen (7de): “Over mijn sprint valt niks te zeggen. Net toen de sprint werd ingezet, reed ik achteraan lek en was het voorbij. Na de streep stond mijn achterband helemaal plat. Een dag om snel te vergeten. Zondag wil ik revanche.” Volledig scherm De lekke achterband bij Jakobsen. © BVDC Thibau Nys (15de): “De hellende aankomst lag mij, maar op dit niveau is het voor mij moeilijk om te positioneren voor de sprint. Tegen de treintjes van de grote ploegen, is het als eenzaat onmogelijk. Ik ben al blij dat ik nog een beetje in de voorste gelederen finish. Mijn focus ligt vooral op de tijdrit, want ik wil graag het jongerenklassement winnen. Ik heb de voorbije weken best wat op de tijdritfiets getraind, maar heb geen referenties. Ik hoop stiekem op de top twintig.”

