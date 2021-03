Jasper Philipsen wil vandaag voor de eerste keer uitpakken als renner van Alpecin-Fenix: “Ben teleurgesteld over mijn uitslagen”

Wielrennen Stuyven rekent af met ‘G3’ en realiseert waar hij al zo lang naar streeft: “Je kan mooie dingen bereiken, als je er maar in gelooft”

20 maart Dágenlang ging het over Van der Poel en Van Aert, een beetje ook over Alaphilippe. Maar uiteindelijk won, zoals zijn ploeg hem zelf benoemt, een ‘outsider’ de op twee na snelste Milaan-Sanremo ooit. Lachen in zijn vuist, deed Jasper Stuyven op de Via Roma. “Onklopbaar, de ‘G3’? Niemand is onklopbaar. Dat heb ik vandaag wel bewezen.”