Jasper Philipsen wil ook scoren in Tour (en achterwaarts bergop wandelen moet daarbij helpen): “Hopelijk kennen ze mij straks niet als de man van de ereplaatsen”

Wielrennen Mads Pedersen sprint naar zege en eerste leiders­trui in Baloise Belgium Tour: “Philipsen ontplofte in de laatste meters”

Mads Pedersen heeft de openingsrit in de Baloise Belgium Tour naar zijn hand gezet. De wereldkampioen van 2019 haalde het in Louise Marie na een sprint met een uitgedund groepje. De Deen liet Tim Wellens, Jasper Philipsen Quinten Hermans achter zich. Pedersen wordt ook de eerste leider in de wedstrijd.

15 juni