Jasper Philipsen verrast Deceuninck-Quick.Step en sprint knap naar de zege in Scheldeprijs

WielrennenJasper Philipsen heeft de Scheldeprijs gewonnen. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix was in Schoten verrassend de beste van een kopgroep van zo’n 30 renners, die door waaiers en valpartijen al snel gevormd was. Na een knap treinmanoeuvre van zijn ploeg haalde Philipsen het voor het duo Bennett-Cavendish (Deceuninck-Quick.Step).

Het spektakel werd voorspeld, het spektakel werd waargemaakt in Zeeland. Wind, waaiers, valpartijen: de Scheldeprijs 2021 had het allemaal. Al was het tot vanmiddag zelfs even niet zeker of het spektakel wel zou kunnen doorgaan door de gure weersomstandigheden. Geen ploegenpresentatie of startinterviews, maar gelukkig wél koers.

Na nog geen tien minuten werden de eerste waaiers al getrokken. Vooral Deceuninck-Quick.Step, BORA-hansgrohe en aanvankelijk ook Lotto Soudal zorgden voor het grootste oorlogsgeweld. Het zware weer, met regen, wind en zelfs hagel, zorgde nadien ook voor opgaves. Vooral Team DSM, met sprinter Bol, werd zwaar getroffen met twee opgaves - gelukkig pakten zij met Lorena Wiebes al de zege bij de vrouwen. De grootste namen die moesten opgeven: Frederik Frison (Lotto Soudal) en Taco van der Hoorn (Intermarché–Wanty–Gobert). Onderweg vielen ook Merlier en Kristoff, zij speelden nadien nooit nog een rol van betekenis. Een streep door de rekening van Merlier, die zijn zinnen op de Scheldeprijs had gezet.

Een elitegroepje van 13 renners, met daarbij Bennett, Ackermann, Nizzolo en Philipsen, belandde uiteindelijk voorop. Zij reden 25 seconden voorsprong bij elkaar op de tweede waaier, maar al snel volgde een hergroepering. Geen slechte zaak voor Bennett, die Mørkøv, Sénéchal en Cavendish recupereerde, en Ackermann, die Politt, Selig en Burghardt rond zich kreeg. Alpecin-Fenix zette, bij afwezigheid van Merlier, vol in op Philipsen. Onze landgenoot had Belgisch kampioen De Bondt en Rickaert mee. Andere grote namen waren Nizzolo, Bol, Van Poppel en Van Moer, eenzame renner van Lotto Soudal voorin.

Het peloton kwam nooit in de buurt, de inspanningen van UAE Team Emirates, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Cofidis kwamen te laat. Het lag al op 60 kilometer van de streep vast dat we zouden sprinten met de kopgroep van 30 renners. BORA-hansgrohe en Deceuninck-Quick.Step bepaalden het tempo, vooral het beulenwerk van Sénéchal voorin was knap. Het moordende tempo van de Fransman zorgde ervoor dat in de kopgroep zelfs niemand een ultieme aanval plaatste om de sprintersploegen onder druk te zetten.

Op naar de sprint dus in Schoten, en die bracht niét wat iedereen verwachtte. Geen dominantie van Deceuninck-Quick.Step, wel een knap manoeuvre van Alpecin-Fenix. De Bondt, Rickaert en Philipsen leken opgesloten te zitten, maar Belgisch kampioen De Bondt begeleidde zijn treintje toch naar voren toen er een gat viel en verraste daarmee de trein van Deceuninck-Quick.Step, die tot het einde leek te twijfelen tussen Bennett en Cavendish.. Philipsen ging, na de perfecte lead-out, van ver aan en haalde het voor het duo Bennett-Cavendish.

Philipsen pakt zo zijn eerste overwinning van het seizoen én is de eerste Belg in vijftien jaar die de Scheldeprijs wint. De laatste landgenoot die kon triomferen in Schoten was Tom Boonen in 2006.

