Jasper Philipsen troeft concurrentie af in de sprint in vlakke openingsetappe UAE Tour

Wielrennen Jakobsen rondt voorbeel­dig ploegwerk Quick.Step-Alp­ha Vinyl af in openings­rit Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen (25) heeft de openingsrit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Nederlander rondde het maatwerk van Quick.Step-Alpha Vinyl in de finale netjes af. Onze landgenoot Jordi Meeus werd oorspronkelijk tweede, maar werd later gedeclasseerd voor een manoeuvre in de sprint. Jakobsen is dankzij z'n zege ook de eerste leider. “Dit is een perfecte start.”

16 februari