Jasper Philipsen troeft concurrentie af en sprint naar zege in openingsetappe UAE Tour

WielrennenJasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft de openingsetappe in de UAE Tour gewonnen! De verwachte vlakke onderneming door de woestijn mondde uit in een massasprint. Daarin troefde hij Bennett en Viviani af na een knappe remonte. Philipsen pakt logischerwijs ook de eerste leiderstrui.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De UAE Tour (20-26 februari) is de eerste WorldTour-rittenkoers van 2022. Met vandaag een openingsetappe die volledig in de woestijn werd gereden, naar Madinat Zayed . Een zo goed als vlakke onderneming en dus een eerste kans voor de sprinters. Het coronavirus raast momenteel door het peloton en dat liet zich voelen in de UAE Tour. Lotto Soudal kwam met slechts vier renner aan de start, Intermarché-Wanty Gobert en Trek-Segafredo met vijf renners en heel wat teams, waaronder Quick-Step Alpha Vinyl met zes in plaats van zeven renners.

Een kwintet zonderde zich onmiddellijk af. Daarbij één Belg: Xandres Vervloesem. De 21-jarige renner van Lotto-Soudal kreeg het gezelschap van Luca Rastelli, Alessandro Tonelli, Pavel Kochetov en Dmitry Strakhov.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Het peloton hield de zaken onder controle. Onder meer Alpecin-Fenix (Jasper Philpsen), Quick.Step-Alpha Vinyl (Mark Cavendish) en BikeExchange-Jayco (Dylan Groenewegen) hadden namelijk een snelle man aan boord.

Op 20 kilometer van de finish kwam de verwachte hergroepering. In rechte lijn trokken ze over het biljartvlakke parcours richting finish. Een zwieper van Ackermann haalde Philipsen nog even uit z’n concentratie, en in aanloop naar de sprint zat het daar niet perfect. Quick.Step-Alpha Vinyl, Israel Start-Up Nation en BikeExchange-Jayco hadden de beste kaarten.

Dankzij een fantastische inspanning van Jonas Rickaert verscheen Philipsen toch nog net op tijd op het toneel. Hij snelde in één ruk alle favorieten voorbij op rechts. Ackermann en Cavendish lieten zich wegdrummen, Groenewegen maakte zich boos omdat Philipsen de deur volgens hem dicht deed. Niet veel aan. Bennett en Viviani kwamen wel nog in de buurt van de Belg. In de buurt, meer niet. Philipsen bleef uiteindelijk zo’n meter voor op de concurrentie en pakt zijn eerste zege van het nog prille seizoen. Philipsen zet z'n goeie vorm van vorig jaar gewoon door, zo lijkt het.

“Je kon de finish al van ver zien”, lachte Philipsen achteraf. “Het team bleef uitstekend rustig. We hadden tijd en ruimte om op te schuiven op het einde, waardoor ik kon gaan sprinten. Ik ben heel blij. Dit was m'n eerste koers van het seizoen, dus ik wist nog niet goed waar ik stond. De druk is er nu wat af, zeker als je wint tegen dit veld met toch heel wat topsprinters. We mogen trots zijn, en zullen zeker proberen dit de komende dagen vol te houden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP