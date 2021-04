Jasper Philipsen teleurgesteld na sprintnederlaag tegen Cavendish: “Dit had ik niet gedacht”

WielrennenDat hij in de sprint door Mark Cavendish zou worden geklopt, dat had Jasper Philipsen niet meer gedacht. De teleurstelling over zijn tweede plaats in de tweede rit van de Ronde van Turkije was groot. Maar aan de andere kant: een podiumfoto met Mark Cavendish en André Greipel, de twee meest succesvolle sprinters in het WorldTour peloton, dat vindt Philipsen ook niet mis.

Eerst de teleurstelling. Die klonk enkele uren na de finish ook nog door bij Jasper Philipsen. Philipsen is de winnaar van de Scheldeprijs. Hij heeft Cavendish vorige week nog geklopt. “De ploeg was super, ik werd perfect gebracht voor de sprint. Ik reed een sprint van vijftien à zestien seconden. Op het einde verloor ik wat power. En dan kwam er op het einde nog iemand voorbij gereden. Ik ben teleurgesteld. Het was dezelfde finish als zondag. Zondag ging het nog mis in de laatste bocht. Maandag wisten we precies wat we moesten doen. Dit had ik moeten afmaken.”

“Iemand”, dat was dus Mark Cavendish. “Het is mooi voor hem dat hij weer kan winnen”, zegt Philipsen. “Ik wist dat hij weer snel was. Maar dit had ik niet gedacht.”

Volledig scherm © Photo News

Mark Cavendish is 35, Jasper Philipsen is 23. Philipsen was nog geen tien, toen Mark Cavendish met de Scheldeprijs zijn eerste grote zege bij de profs behaalde. We schrijven 2007. “Ik heb het nooit anders geweten, dat Mark Cavendish aan de top stond. Ik herinner me als kleine jongen de duels die hij met André Greipel uitvocht. Nu vind ik het wel speciaal, dat ik met Cavendish en Greipel op het podium sta. Dat had ik ook nooit gedacht. We hebben achter het podium wel een paar woorden gewisseld. Een paar beleefdheden, niets meer. Of hij weet wie ik ben? Dat mag ik hopen. Ik stond vorige week toch naast hem op het podium van de Scheldeprijs.”

Er zijn inmiddels één of twee generaties wielrenners gepasseerd. Of Cavendish een idool is? “Toch wel”, zegt Philipsen. “Ik kijk er wel naar op, hij heeft ik weet niet hoeveel overwinningen behaald.” 147 zijn het er, sinds gisteren. “Dat is fenomenaal. En ook wel een beetje onbereikbaar, denk ik. Het zou betekenen dat ik zo’n vijftien tot twintig koersen per jaar moet winnen, om dat cijfer te halen. Dat lijkt me onhaalbaar.”

Philipsen rekent op nieuwe kansen en hij aast n u op revanche, zegt hij. “Het kan niet zijn dat ik uit de Ronde van Turkije vertrek en dat ik geen enkele rit heb gewonnen.”

Volledig scherm © Photo News