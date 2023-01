Jasper Philipsen staat voor het jaar van twee grote keuzes: “Deze lente wordt bepalend voor mijn carrière”

Wielrennen Leuke statistiek: Remco Evenepoel legde van hele World­Tour-peloton meeste Stra­va-kilometers af

Remco Evenepoel (22) mag een leuke statistiek op zijn conto bijschrijven. Van het hele WorldTour-peloton legde de wereldkampioen in 2022 het meeste Strava-kilometers af. Gisteren sloot hij het jaar af met een trainingstocht in Spanje van 211.3 kilometer. Dat maakt 2,646.1 kilometer in december en 35.804 kilometer over heel 2022.

31 december