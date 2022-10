Jasper Philipsen pakt negende zege in Bourges: “Zondag nummer tien in Parijs-Tours? Mijn vat is nog niet af”

WielrennenVoor het tweede jaar op rij klonk de Brabançonne na afloop van Parijs-Bourges. Titelverdediger Jordi Meeus werd pas vijfde, de zege in de massasprint was voor zijn trainingsmakker Jasper Philipsen: “Ik ben op het juiste moment uit het wiel van Démare gekomen.”

Drie dagen na zijn tweede plek in de Sparkassen Münsterland Giro heeft Philipsen in Frankrijk wél weer raak geschoten. Waar onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck in Duitsland nog op de Nederlander Olav Kooij botste, was hij in de semiklassieker Parijs-Bourges duidelijk de snelste van het pak. Met een vinnige sprint verwees hij thuisrijders Arnaud Démare en Bryan Coquard naar de dichtste ereplaatsen. Met Jordi Meeus (vijfde), Edward Theuns (zevende) en Arnaud De Lie (achtste) finishten er nog drie Belgen in de top tien.

Philipsen had zijn zinnen gezet op de zegebloemen in Bourges. Vriendin Melanie Peetermans vierde woensdag haar proclamatie, Philipsen schitterde er in afwezigheid. Een bos bloemen kunnen veel goedmaken. “Het probleem is echter dat ik tot zondag in Frankrijk blijf voor Parijs-Tours. Ik hoop dat deze bloemen tegen dan nog niet verwelkt zijn.”

Zo diep in het seizoen is er bij de sprinter van Alpecin-Deceuninck nog geen sprake van verwelking. “Na de Tour heb ik het verstandig aangepakt en vooral veel gerust tussenin de koersen. Mijn beste vorm heb ik nu niet, maar het vat is nog niet af.” Maandag eindigde hij nog tweede in Munsterland. “Ik moest de sprint toen van iets te ver beginnen, maar was achteraf al blij dat ik niet in de dranghekken lag gezien het chaotische verloop.”

In Bourges verliep de sprint beter georkestreerd. “Arnaud Démare had een goeie lead-out mee en ik nestelde mij in zijn wiel. Ik bleef dankzij mijn ploegmaats uit het gevriemel en kon op tijd aanzetten.”

De balans van Philipsen dit seizoen staat nu op negen zeges. “Een mooi rond getal van tien zou mooi zijn. Ik kan wel enkele momenten bedenken waar ik het heb laten liggen, maar vooral de afwezigheid van de geblesseerde Jonas Rickaert heeft mij op dat vlak parten gespeeld. Met hem erbij als sprintloods, had ik nog enkele streepjes extra achter mijn naam staan.”

Zijn doel van tien zeges dit seizoen is nog niet verloren. Zondag rijdt hij nog Parijs-Tours. “Vorig jaar stond ik geparkeerd op de hellingen in de slotfase. Ik hoop er dit jaar beter voor de dag te komen en dan kan er veel. Bij de beloften heb ik er al eens gewonnen, maar toen was het nog een pure sprintkoers zonder nijdige grindheuvels tussen de wijngaarden”, aldus Philipsen.