Jasper Philipsen droomt van Sanremo: “Misschien maar 1 procent kans, maar ik moet ervoor gaan”

Jasper Philipsen heeft de slotrit van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck was in een massasprint sneller dan Dylan Groenewegen. Primoz Roglic kwam niet meer in de problemen en stelde zijn eindzege veilig. Twee ritzeges voor Philipsen. Dat maakt van hem een outsider voor Milaan-Sanremo. “Misschien is het een beetje naïef, maar ik moet erin geloven.”

KIJK. Van der Poel: “Jasper is een echte killer”

De eindzege in Tirreno-Adriatico leek Primoz Roglic niet meer te kunnen ontsnappen. De slotrit diende zich namelijk aan als een sprintersetappe. Jasper Philipsen en co waren dus gebrand om nog eens het beste van zichzelf te geven.

Meteen na de start kozen zeven renners voor het hazenpad. Nans Peters (AG2R-Citroën), Valentin Ferron (TotalEnergies), Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), Arthur Kluckers (Tudor), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Samuele Zoccarato (Bardiani) waren de avonturiers van dienst. Henri Vandenabeele was de enige die nog de oversteek kon maken. Een knappe inspanning van de jonge West-Vlaming.

Volledig scherm © BELGA

Het werd al vrij snel duidelijk dat de leiders niet gingen strijden om de zege. De sprintersploegen hielden hen voortdurend onder schot en op drie kilometer van de streep werden ze dan ook gevat. Een massasprint moest de beslissing vellen.

Jasper Philipsen hield Dylan Groenewegen nipt af en sprintte naar zijn tweede overwinning in de Tirreno. Fabio Jakobsen zat te ver en kwam er niet aan te pas. Primoz Roglic werd door Wout van Aert uit de problemen gehouden en stelde zijn eindzege veilig.

Philipsen droomt van Sanremo: “Misschien maar 1 procent kans, maar ik moet ervoor gaan”

Jasper Philipsen de beste sprinter ter wereld op dit moment? Zou zomaar kunnen. Zelf houdt hij een slag om de arm. “Het deelnemersveld zit verspreid. In Parijs-Nice zaten ook goeie sprinters. Het is wachten tot de Tour voor het antwoord.” De Limburger werd net als woensdag dus prima gegangmaakt door Mathieu van der Poel - “Hij mag mijn vaste lead-out worden.” Philipsen won overtuigend, ook al duwde hij niet zijn beste wattages. “Het is een zware Tirreno geweest, de waardes zijn niet zo goed meer”, zegt hij. “Mijn benen waren aan het sterven. Dat ik kon winnen, wil zeggen dat iedereen ‘fucked’ is na 30 lastige uren op de fiets.”

Volledig scherm © BELGA

Met wat hij liet zien, had Philipsen in een recent verleden altijd op het lijstje met topfavorieten voor Milaan-Sanremo gestaan, maar de dynamiek van die wedstrijd is veranderd de jongste jaren: Sanremo is tegenwoordig veel meer een koers voor punchers dan voor sprinters. Toch droomt Philipsen. “Het is misschien een beetje naïef. Het is 300 kilometer, en het kan allemaal voor niks zijn, maar toch moet ik deze kans grijpen. Ik moet hopen op een heel gesloten wedstrijd, maar velen willen de koers net hard maken. Waarschijnlijk wordt het geen sprint, maar zelfs als er maar 1 procent kans is, moet ik ervoor gaan. Ik moet erin geloven.”

Philipsen neemt deze week rust. “Zoals ik zei: het is zwaar geweest. Het is tijd voor herstel, om cappuccino te drinken en crostata te eten.” Woensdag gaat hij de finale van Sanremo verkennen. “Een keer of drie, vier over de Poggio.”

Mathieu van der Poel: “Jasper is een echte killer” Mathieu van der Poel loodste Philipsen net als woensdag naar de zege. Wordt het zijn nieuwe vast job? “Als ze me zo blijven betalen, doe ik dat met plezier. (lacht) Jasper raakte me wat kwijt in de laatste chicane, maar ik kon lang genoeg het tempo hooghouden en zo kon hij zijn ding doen. Jasper is echt een killer. Ik heb soms het gevoel dat ik tekort kom, maar in zo’n sprint kan ik me dan wel goed plaatsen en naar voren komen. Ik zal dat dan ook meenemen van deze Tirreno-Adriatico. Ik maak me geen zorgen met het oog op volgende week.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.