Jasper Philipsen, de man die ‘in alle stilte’ vier koersen op rij won: “Vorm van mijn leven? Hopelijk komt die nog”

Wielrennen Buitenland­se kranten zien Evenepoel uitblinken en Van Aert teleurstel­len: “Misschien moet Wout keuzes maken”

27 september Het WK wielrennen in Leuven leverde veel stof tot nakaarten op. Niet alleen in België, maar ook over de landsgrenzen heen. In Frankrijk ging het natuurlijk uitsluitend over wereldkampioen Julian Alaphilippe, maar in de andere landen is de teneur over de Belgen overal dezelfde: Remco Evenepoel reed een sterke koers, kopman Wout van Aert bleek niet goed genoeg. Een overzicht.