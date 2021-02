Jana Dobbelaere wint Koers zkt. Vrouw en mag komende maanden proefdraaien bij Star Casino Cycling Team

Tien finalisten crossten gisteren richting eindprijs op het veldritparcours in Ruddervoorde, maar slechts drie zouden de kans krijgen om nog mee te dingen naar het profcontract bij Starcasino Cycling Team. Zo ook de winnares van gisteren, de 24-jarige Jana Dobbelaere, die haar carrière in het veldrijden combineert met een voltijdse job in de bankensector. Daarnaast koos de jury ook voor studenten Cato Cassiers (20) en Audrey Dekeersmaeker (21), die tot voor kort enkel haar strepen had verdiend in het zwemmen en gewichtheffen. Pas in de lockdown van het voorjaar reed zij haar eerste kilometers met een koersfiets.

De komende maanden trainen zij mee met het Starcasino-team. Laten de coronamaatregelen het toe, komt daar nog een stage bij in Spanje of Frankrijk. Pas dan wordt beslist wie van de drie het profcontract verdient en haar leven mag omgooien. “Daarvoor wordt rekening gehouden met wie de grootste evolutie maakt en het meeste potentieel heeft, alsook wie het beste in het team ligt”, vertelt organisator Stefaan Maene. Niet dat bij de andere vrouwen geen teleurstelling klonk. “Maar iedereen is blij wat we op dit moment al voor het dameswielrennen betekend hebben en is gemotiveerd om verder te doen. Er zijn zelfs al andere ploegen die interesse toonden, zowel in de wielrensters als in het concept.” Nu al ligt vast dat er een tweede seizoen komt van ‘Koers zkt. Vrouw’.